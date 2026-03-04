Pedro Sanchez nel solco di Zapatero Chi è il premier spagnolo che nega le basi a Trump e scuote la sinistra europea

Il primo ministro spagnolo, vicino alle posizioni di Zapatero, ha recentemente preso posizione contro le politiche dell’ex presidente degli Stati Uniti, negando le basi di alcune iniziative americane. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni all’interno della sinistra europea, mentre in Italia si discute di come questa linea possa influenzare gli equilibri politici in Europa. La sua figura si inserisce in un quadro di tensioni tra le diplomazie europee e gli Stati Uniti.

Roma, 4 marzo 2026 – Una volta c’era l’eurosocialismo che auspicava la fine della guerra fredda e un maggiore impegno per moderare i Paesi della Cortina di Ferro e portarli via con gli esempi virtuosi dal dominio dell’Unione Sovietica. L’ideologo di quella stagione fu Bettino Craxi, che disse no all’uso bellico della base Usa di Sigonella in Sicilia creando un caso internazionale, ma dimostrando che si può anche dire no al potere delle armi. Craxi aveva alleato il suo Psi – prima di tutte le sventure accadute – ad altri colossi del socialismo continentale: il portoghese Mario Soares, il francese François Mitterrand, lo svedese Olof Palme, il greco Georgios Papandreu e ovviamente lo spagnolo Felipe Gonzalez. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi è Pedro Sánchez, il premier spagnolo che sfida Trump e ha negato l'uso delle basi militari: "No alla guerra"

Il premier spagnolo Sánchez contesta la guerra in Iran e respinge le minacce di Trump

La piena (e doverosa) solidarietà di António Costa, presidente del Consiglio Europeo, a Pedro Sánchez “Ho appena tenuto una conversazione con il Presidente @sanchezcastejon per esprimere la piena solidarietà dell’UE con la Spagna. L’UE garantirà sem x.com

Pedro Sanchez dimostra che non essere vassalli di Trump è possibile. Che ci sono circostanze in cui tenere la schiena dritta di fronte agli atti sconsiderati del bullo della Casa Bianca è doveroso. Che anche un Paese che non è una potenza militare può pratic facebook