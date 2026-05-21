Limenamente primavera 2026 con Uomini di Stato

Il teatro di Limena si prepara a chiudere la stagione 2026 con lo spettacolo “Uomini di Stato”, un recital che conclude la rassegna Limena Teatro dedicata alla memoria delle vittime della mafia. L’evento si terrà il 23 maggio, data scelta appositamente per commemorare la Strage di Capaci del 1992, durante la quale perse la vita il giudice Giovanni Falcone in un attentato terroristico-mafioso. La rappresentazione vuole mantenere vivo il ricordo di questo tragico episodio e delle persone coinvolte.

Con il recital “Uomini di Stato” chiude Limena Teatro, la rassegna che ogni anno ci tiene a ricordare le vittime della mafia, e lo fa in un giorno non a caso, il 23 maggio in cui si ricorda la Strage di Capaci del 1992, l’attentato terroristico-mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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