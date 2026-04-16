Ethan Jamieson attore di Hunger Games è stato arrestato dopo aver aggredito tre uomini con una pistola
Un attore noto per aver recitato nella saga di Hunger Games è stato fermato dalla polizia dopo aver aggredito tre persone utilizzando un'arma da fuoco. Il 27enne è stato arrestato in seguito all'incidente e si trova ora a disposizione delle autorità. La vicenda è avvenuta in un'area pubblica e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul motivo dell'aggressione.
Il 27enne Ethan Jamieson, ex attore di Hunger Games, è stato arrestato per aver aggredito tre uomini con un'arma da fuoco. In passato aveva già avuto problemi con la giustizia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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