Sesamo nero tostato richiamato per presenza di aflatossina B1 oltre i limiti | avviso del Ministero della salute

Il Ministero della salute ha emesso un avviso riguardo al sesamo nero tostato, segnalando la presenza di aflatossina B1 oltre i limiti di legge. Questa sostanza, prodotta da funghi come Aspergillus flavus e parasiticus, è considerata una delle micotossine più pericolose per la salute umana, a causa delle sue caratteristiche genotossiche e cancerogene, come spiegato dall’Autorità Europea per la sicurezza alimentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui