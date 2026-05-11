Sesamo nero tostato richiamato per presenza di aflatossina B1 oltre i limiti | avviso del Ministero della salute
Il Ministero della salute ha emesso un avviso riguardo al sesamo nero tostato, segnalando la presenza di aflatossina B1 oltre i limiti di legge. Questa sostanza, prodotta da funghi come Aspergillus flavus e parasiticus, è considerata una delle micotossine più pericolose per la salute umana, a causa delle sue caratteristiche genotossiche e cancerogene, come spiegato dall’Autorità Europea per la sicurezza alimentare.
Come spiega L'Efsa, l'autorità Europea per la sicurezza alimentare, l'aflatossina B1 è una delle micotossine più potenti in termini di genotossicità e cancerogenicità prodotta dai funghi Aspergillus flavus e parasiticus.🔗 Leggi su Fanpage.it
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