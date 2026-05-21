Nella serata si sono svolte manifestazioni con cortei di Cgil e Anpi, con cori contro i gruppi di chiara matrice fascista. Nel frattempo, le condizioni di alcuni feriti coinvolti negli scontri a Modena sono migliorate. Un imam di Firenze, che ha anche competenze giuridiche, ha dichiarato pubblicamente che Salim resterà cittadino italiano. Questa notizia si inserisce in un quadro di tensioni e di dichiarazioni pubbliche su questioni di identità e legalità.

Mentre fortunatamente - è davvero il caso di dirlo - Salim El Koudri resta dietro le sbarre e le condizioni dei feriti, sia pure molto lentamente, migliorano, la sinistra modenese, a partire da quella al governo della città, fa di tutto per cancellare ogni possibile traccia della realtà che la carneficina messa a segno lo scorso sabato ha reso evidente. Tanto che Cgil e Anpi, in relazione alla strage, hanno pensato bene di organizzare una bella manifestazione. contro il fascismo. Mentre fortunatamente - è davvero il caso di dirlo - Salim El Koudri resta dietro le sbarre e le condizioni dei feriti, sia pure molto lentamente, migliorano, la sinistra modenese, a partire da quella al governo della città, fa di tutto per cancellare ogni possibile traccia della realtà che la carneficina messa a segno lo scorso sabato ha reso evidente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’imam di Firenze fa pure il giurista e «blinda» Salim: «Resterà italiano»

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Chi è Salim El Koudri, italiano di seconda generazione e laureatoIl giovane che ha speronato alcuni passati nel centro di Modena si chiama El Koudri Salim è nato il 30 marzo 1995.

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