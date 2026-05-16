Un giovane di origini italiane, nato nel 1995, è coinvolto in un incidente nel centro di Modena, dove ha speronato alcuni passanti. Il suo nome è El Koudri Salim, ed è di seconda generazione. È laureato e residente nella zona. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto e le eventuali motivazioni che hanno portato all’incidente. La vicenda è attualmente sotto indagine e si attendono ulteriori sviluppi.

Il giovane che ha speronato alcuni passati nel centro di Modena si chiama El Koudri Salim è nato il 30 marzo 1995. E’ un cittadino italiano, di chiare origini straniere, incensurato, nato a Seriate (in provincia di Bergamo) e residente a Ravarino (nell’hinterland di Modena). Secondo quanto si è appreso sarebbe risultato negativo al tampone per l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Sempre secondo quanto si apprende, il giovane è laureato in Economia. Secondo quanto emerso, sembrerebbe che il 31enne abbia manifestato un forte rancore, sostenendo di essersi sentito bullizzato. Sarebbe stato anche in cura psichiatrica. La polizia sta per eseguire una perquisizione nell’abitazione di Salim El Koudri a Ravarino in provincia di Modena. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chi è Salim El Koudri, italiano di seconda generazione e laureato

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