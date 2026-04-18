Conosci l’Islam? Così l’imam fa proselitismo in chiesa

Da imolaoggi.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro organizzato in una chiesa, un imam ha rivolto domande ai presenti, chiedendo se conoscessero l’Islam. L’evento è stato presentato da un delegato diocesano incaricato del dialogo interreligioso, che ha introdotto la discussione. La discussione ha coinvolto i partecipanti su temi legati alle diverse religioni, con l’imam che ha cercato di approfondire le conoscenze sulla fede islamica.

di Francesco Curridori – La Diocesi di Brindisi fa il bis. Un anno fa, nella chiesa di San Carlo di Brindisi i musulmani invitarono islamici e non alla cena di chiusura del Ramadan, mentre due giorni fa, nella parrocchia di San Lorenzo da Brindisi si è tenuto un incontro di “catechismo” islamico. L’evento è stato introdotto da don Michele Arcangelo Martina, delegato diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, mentre le conclusioni sono state affidate a mons. Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi-Ostuni. “Conosci l’Islam?” è il titolo dell’incontro durante il quale l’imam ha avuto un notevole spazio per catechizzare i parrocchiani.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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© Imolaoggi.it - “Conosci l’Islam?”. Così l’imam fa proselitismo in chiesa

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