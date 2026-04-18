Conosci l’Islam? Così l’imam fa proselitismo in chiesa

Durante un incontro organizzato in una chiesa, un imam ha rivolto domande ai presenti, chiedendo se conoscessero l’Islam. L’evento è stato presentato da un delegato diocesano incaricato del dialogo interreligioso, che ha introdotto la discussione. La discussione ha coinvolto i partecipanti su temi legati alle diverse religioni, con l’imam che ha cercato di approfondire le conoscenze sulla fede islamica.

di Francesco Curridori – La Diocesi di Brindisi fa il bis. Un anno fa, nella chiesa di San Carlo di Brindisi i musulmani invitarono islamici e non alla cena di chiusura del Ramadan, mentre due giorni fa, nella parrocchia di San Lorenzo da Brindisi si è tenuto un incontro di “catechismo” islamico. L’evento è stato introdotto da don Michele Arcangelo Martina, delegato diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, mentre le conclusioni sono state affidate a mons. Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi-Ostuni. “Conosci l’Islam?” è il titolo dell’incontro durante il quale l’imam ha avuto un notevole spazio per catechizzare i parrocchiani.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Conosci l’Islam?”. Così l’imam fa proselitismo in chiesa Notizie correlate Brescia, espulso Imam dopo frasi choc: "Per l'Islam, le spose bambine sono permesse"Diceva che secondo l'Islam, dopo i 9 anni, le bambine fossero adatte per divenire spose. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Conosci l’Islam?. Così l’imam fa proselitismo in chiesa; L’imam insegna il catechismo islamico in parrocchia. E il vescovo assiste; Diventa un professionista dell'iPhone: segreti che forse non conosci; Conosci l’Islam? Così l’imam fa proselitismo in chiesa. Conosci l’Islam?. Così l’imam fa proselitismo in chiesaA Brindisi l’imam locale entra in una chiesa cattolica con il beneplacito del vescovo ... ilgiornale.it Diocesi: Brindisi, in serata incontro Conosci l’Islam? con l’imam Bouchelaghem e mons. IntiniSarà dedicato ad approfondire i pilastri, il senso della vita e le celebrazioni della fede islamica l’incontro Conosci l’Islam? che si terrà nella serata di oggi, mercoledì 15 aprile, a Brindisi. Da ... agensir.it Quanto conosci i gialli di Agatha Christie Un quiz per mettersi alla prova... facebook