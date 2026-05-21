In Liguria, sono stati stanziati tre milioni di euro per far fronte ai danni causati dal maltempo. Questi fondi sono destinati a 282 imprese e aziende agricole che hanno subito perdite a causa degli eventi meteorologici recenti. I beneficiari riceveranno i primi pagamenti nelle prossime settimane. Le imprese interessate potranno combinare questi aiuti con il bando Filse, che offre ulteriori sostegni finanziari per le attività colpite.

? Punti chiave Chi sono i 282 beneficiari che riceveranno i primi fondi?. Come possono le imprese cumulare questi aiuti con il bando Filse?. Dove devono presentare le domande le aziende agricole di Albenga?. Quali sono i massimi contributi previsti per privati e associazioni?.? In Breve 82 aziende agricole riceveranno 1,4 milioni di euro per i danni di settembre.. 57 imprese di Cairo Montenotte riceveranno circa 1 milione di euro.. 143 privati e associazioni riceveranno complessivamente 614 mila euro.. Massimi contributi di 20mila euro per imprese e 5mila euro per privati.. La Regione Liguria mette a disposizione circa 3 milioni di euro per la prima tranche di fondi destinati al ripristino dei danni causati dal maltempo tra settembre e ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, 3 milioni per il maltempo: aiuti a imprese e agricoltura

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