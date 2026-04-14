Caro carburanti dalla Regione 25 milioni per imprese e trasporti | aiuti anche ad agricoltura e pesca

La Regione ha stanziato 25 milioni di euro destinati a imprese di diversi settori, tra cui agricoltura e pesca, per far fronte ai crescenti costi dei carburanti. L’obiettivo è fornire supporto alle aziende che si trovano a dover affrontare un aumento continuo delle spese legate ai carburanti. La misura mira a offrire un aiuto economico diretto a chi opera in settori particolarmente colpiti dall’incremento dei prezzi.

Un intervento da 25 milioni di euro per sostenere le imprese che fanno i conti con l’aumento, sempre più insostenibile, del costo dei carburanti. Il governo regionale guidato da Renato Schifani sta predisponendo un emendamento per fronteggiare una crisi che sta colpendo in modo particolare il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Caro carburanti, misure per l'agricoltura e la pescaL'assessore Bond si dice soddisfatto per la proroga al taglio delle accise: «Una boccata d’ossigeno».

Agricoltura, dalla Regione 126 milioni di euro alle imprese per la competitivitàIncrementare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti...

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Caro-carburanti, dalla Regione In arrivo 25 milioni per sostenere autotrasporto, agricoltura e pescaIl governo regionale sta predisponendo un emendamento da 25 milioni di euro con l’obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo diversi comparti produttivi dell’Isola. La misura ... siracusaoggi.it

Caro carburante: Regione in soccorso di autotrasporto, agricoltura e pescaPALERMO – È allo studio da parte del governo regionale siciliano un provvedimento-lampo da 25 milioni di euro per combattere il caro carburante innescato dalla guerra in Medio Oriente. È quanto emerso ... livesicilia.it

Camion e tir si fermano in #Sicilia per protesta contro il caro #carburanti (e non solo): è iniziato il maxi #sciopero degli autotrasportatori che rischia di paralizzare l'isola e svuotare gli scaffali dei supermercati. Il blocci è iniziato questa notte e proseguirà fino a s - facebook.com facebook

Caro carburanti, saltata tutta la filiera: gli aumenti adesso travolgono le pompe bianche x.com