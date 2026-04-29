Agricoltura in crisi | la Liguria sblocca aiuti contro i rincari

La regione Liguria ha deciso di mettere a disposizione aiuti finanziari per sostenere gli operatori agricoli e ittici colpiti dai rincari energetici. Le misure prevedono interventi specifici per alleviare le difficoltà causate dall’aumento dei costi, con l’obiettivo di supportare le attività economiche legate a questi settori. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, in risposta alle difficoltà che stanno affrontando gli agricoltori e i pescatori locali.

? Cosa sapere La Liguria attiva misure per contrastare i rincari energetici nel settore agricolo e ittico.. L'assessore Piana chiede riduzioni sulle accise per il gasolio agricolo e compensazioni pesca.. L’assessore all’Agricoltura Piana ha dichiarato il superamento delle misure proposte dal Pd in Consiglio regionale, confermando che la Liguria ha già attivato interventi operativi per contrastare l’impatto della crisi energetica derivante dal conflitto nel Golfo Persico sul comparto agricolo. La discussione politica a Genova si è concentrata sulla gestione delle criticità che colpiscono le filiere produttive locali. Secondo quanto esposto dall’assessore Piana, l’ordine del giorno presentato dall’opposizione riguardo ai sostegni urgenti per il settore agricolo risulta già superato da una serie di azioni concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura in crisi: la Liguria sblocca aiuti contro i rincari Notizie correlate Agricoltura sotto pressione, Coldiretti lancia l’allarme rincari e crisi filierePescara - A Montesilvano migliaia in piazza contro l’impennata dei costi agricoli mentre cresce il timore per la tenuta delle produzioni locali e... L'agricoltura pugliese soffre i rincari di carburanti e fertilizzanti: “La crisi rischia di scaricarsi sulle aziende"L'assessore Paolicelli ha chiesto l'attivazione di un confronto con il Governo nazionale per affrontare le conseguenze economiche del drammatico... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Copa Cogeca: agricoltura sotto pressione, l’Europa deve agire ora, non restare a guardare mentre crisi si aggrava; Re Start 2025/26 - Carburante alle stelle, agricoltura in crisi tra costi e produzione - 22/04/2026 - Video; Agricoltura in crisi anche nel Pesarese, costi alle stelle. Gasolio agricolo aumentato fino al 40% (VIDEO); Agricoltura, le importazioni a basso prezzo mettono in crisi le produzioni sarde: latte, carni e formaggio tra le più colpite. Bio in campo: la crisi dei prezzi accelera la svolta verde dell'agricolturaNaturaSì celebra l'AgriFestival per rilanciare la campagna sul giusto prezzo del cibo. E la più grande azienda agricola italiana, Bonifiche ... huffingtonpost.it Caro carburanti, Sicilia al limite: Agricoltura e pesca in ginocchioCATANIA – La Sicilia è sull’orlo di una crisi economica e sociale che rischia di travolgere due dei suoi settori più strategici: agricoltura e pesca. A lanciare l’allarme è la dirigente del PD Sicilia ... livesicilia.it FONDI | Energia e agricoltura al centro dell’incontro con gli assessori regionali - facebook.com facebook