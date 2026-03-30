È iniziato il conto alla rovescia per la 41ª edizione dei Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics, con i preparativi in corso sulla costa adriatica. La regione Friuli Venezia Giulia si sta preparando a ospitare questa manifestazione sportiva che coinvolge atleti con disabilità intellettive provenienti da diverse parti del paese. La cerimonia di apertura è prevista tra alcune settimane.

Attesi 3.500 atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da tutta la penisola, impegnati in 22 discipline: più di 150 i rappresentanti del Fvg Numeri da record in riva all’Adriatico, dove ha già preso il via il conto alla rovescia che separa il Friuli Venezia Giulia dalla 41ma edizione degli attesi Giochi Nazionali Estivi - Special Olympics. Sono circa 10mila, infatti, le presenze attese a Lignano Sabbiadoro (Udine) in occasione di una kermesse socio-sportiva che, fin da ora, si avvicina al primato assoluto in quanto ad affluenza complessiva in regione dove, oltre ai 3.500 atleti di tutta Italia che hanno già effettuato la preiscrizione (la delegazione Fvg sarà caratterizzata da circa 150 unità), sono attesi anche 1. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Avviato il conto alla rovescia verso i 41' Giochi nazionali estivi – Special olympics

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