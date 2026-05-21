Ligi al dovere | Consultinvest si è superata
Federico Ligi, il general manager di Consultinvest, ha commentato la recente salvezza della squadra nel campionato di serie B Nazionale. Dopo la fine della stagione, ha fatto un bilancio delle prestazioni della squadra e delle sfide affrontate. Ligi ha anche espresso alcune intenzioni per il prossimo anno, senza entrare in dettagli specifici. La squadra ha concluso il campionato con risultati che hanno permesso di evitare la retrocessione, mantenendo così la categoria per la prossima stagione.
Federico Ligi general manager della Consultinvest che si è appena salvata nel campionato di serie B Nazionale, fa il bilancio e guarda verso il futuro. Ligi, che stagione è stata? "Come ci aspettavamo, un percorso molto impegnativo culminato con un grande risultato" La salvezza, cosa significa? "Innanzitutto una grande soddisfazione, la B nazionale a Pesaro mancava da 20 anni e averla conservata è motivo di orgoglio. Permettetemi un ringraziamento al presidente Baldini, senza il suo coraggio nulla sarebbe stato possibile. Pesaro cestistica è indiscutibilmente la città della Vuelle, con questa salvezza contro ogni pronostico, un piccolo angolino lo ha conquistato anche il Loreto ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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