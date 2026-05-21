Ligi al dovere | Consultinvest si è superata

Federico Ligi, il general manager di Consultinvest, ha commentato la recente salvezza della squadra nel campionato di serie B Nazionale. Dopo la fine della stagione, ha fatto un bilancio delle prestazioni della squadra e delle sfide affrontate. Ligi ha anche espresso alcune intenzioni per il prossimo anno, senza entrare in dettagli specifici. La squadra ha concluso il campionato con risultati che hanno permesso di evitare la retrocessione, mantenendo così la categoria per la prossima stagione.

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