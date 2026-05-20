Tiro a volo Samuel Ligi nelle vette degli Europei
Il giovane tiratore a volo, Samuel Ligi, ha partecipato agli ultimi Campionati Europei di sporting tenutisi a Vetralla. Durante la competizione, ha raggiunto un risultato che lo ha portato vicino alle posizioni di vertice, sfiorando la vetta. La sua performance ha attirato l'attenzione nel mondo del tiro a volo, che ha assistito con interesse alla sua prova in questa importante manifestazione continentale. La gara si è svolta nel rispetto delle norme regolamentari previste per la disciplina.
Vetta sfiorata per il giovane tiratore a volo Samuel Ligi agli ultimi Europei di sporting, disputati alcuni giorni fa a Vetralla. Il fermignanese, portacolori della Nazionale Italiana di tiro a volo, si è distinto in una competizione di altissimo livello conquistando un prestigioso secondo posto nella qualifica Junior. Il risultato è maturato nel corso del 59° Campionato Europeo di sporting, una manifestazione intensa e tecnicamente impegnativa, articolata su quattro giorni di gara con 50 piattelli al giorno, per un totale di 200 lanci complessivi. Un format che richiede non solo precisione e tecnica, ma anche grande resistenza mentale e capacità di adattamento alle diverse configurazioni dei campi di tiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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