Tiro a volo Samuel Ligi nelle vette degli Europei

Il giovane tiratore a volo, Samuel Ligi, ha partecipato agli ultimi Campionati Europei di sporting tenutisi a Vetralla. Durante la competizione, ha raggiunto un risultato che lo ha portato vicino alle posizioni di vertice, sfiorando la vetta. La sua performance ha attirato l'attenzione nel mondo del tiro a volo, che ha assistito con interesse alla sua prova in questa importante manifestazione continentale. La gara si è svolta nel rispetto delle norme regolamentari previste per la disciplina.

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