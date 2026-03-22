L’accordo tra Dhl e Abaco è stato finalizzato, con le parti che hanno deciso di procedere al pagamento degli arretrati e del Tfr. La notizia è stata annunciata dalle organizzazioni coinvolte, mettendo fine a una fase di stallo che si era aperta in precedenza. La definizione dell’intesa è stata possibile dopo uno sciopero che ha coinvolto i lavoratori.

Muggiò (Monza) – L’accordo con Dhl e Abaco è stato raggiunto. A comunicarlo le organizzazioni sindacali confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: «Dopo la giornata di sciopero e presidio lo scorso 6 marzo davanti al centro logistico di Dhl Express in via Pavia, che riguardava la situazione degli ex lavoratori della società appaltatrice, Abaco, si è aperto un tavolo di trattativa dove le parti hanno potuto confrontarsi in due importanti incontri per poi arrivare all’accordo sindacale», spiega Giovanni Riccardi della Filt Cgi l. La mobilitazione proclamata dai sindacati denunciava infatti il mancato pagamento di alcune competenze e del trattamento di fine rapporto: con l’uscita della società appaltatrice dalla filiera del sito Dhl, molti lavoratori si erano trovati senza ricevere quanto maturato negli ultimi mesi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abaco-Dhl, l’accordo è raggiunto. Sì al pagamento di arretrati e Tfr: “Impasse superata dallo sciopero”

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