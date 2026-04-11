Roma il sudario di 18.457 nomi | marcia silenziosa per i bimbi di Gaza

Venerdì 10 aprile, le strade di Roma sono state attraversate da un grande drappo bianco di 25 metri di lunghezza e 8 di larghezza. Su di esso sono stati scritti 18.457 nomi di bambini. La marcia silenziosa ha coinvolto persone che hanno manifestato in segno di solidarietà e ricordo per i bambini di Gaza. La manifestazione si è svolta senza interventi pubblici, concentrandosi sul semplice passaggio del grande telo.

Un immenso drappo bianco, lungo venticinque metri e largo otto, ha attraversato le strade di Roma venerdì 10 aprile. Il sudario porta impressi a mano i nomi di 18.457 bambini palestinesi uccisi tra ottobre 2023 e maggio 2025. La marcia silenziosa è partita dal quartiere Esquilino per raggiungere il cimitero del Verano. Il cammino della memoria tra Esquilino e Verano. Decine di persone hanno sostenuto fisicamente il telo durante il percorso urbano. Si è trattato di un gesto collettivo volto alla cura e alla memoria, coordinato dai volontari di Carnia per la pace. I nomi dei piccoli deceduti sono stati tracciati manualmente sul tessuto bianco, trasformando l’iniziativa in un monito contro il silenzio sulle vittime di Gaza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, il sudario di 18.457 nomi: marcia silenziosa per i bimbi di Gaza Roma, la marcia silenziosa per i bambini uccisi a Gaza: “Non dimenticare un solo nome”Una marcia silenziosa per le giovani vittime di Gaza ha attraversato le vie di Roma da piazza Vittorio al cimitero del Verano, con in testa lo... Venticinque metri di sudario per Gaza attraversa le vie di Roma: l’iniziativa per non dimenticare i 18mila bambini uccisi – VideoVenticinque metri di sudario, largo otto, per non rimanere in silenzio e non dimenticare gli oltre 18mila bambini uccisi a Gaza fra ottobre 2023 e... Temi più discussi: Un sudario di 25 metri con i nomi di 18mila bambini uccisi a Gaza sfila per Roma; A Roma una manifestazione per i bambini di Gaza: memoria e richiesta di pace; Un atto di amore e memoria: per le vie di Roma il sudario con i nomi degli oltre 18mila bambini uccisi a Gaza; Ricordare Gaza a Roma. Con un invito a partecipare. «Un atto di amore e memoria»: per le vie di Roma il sudario con i nomi degli oltre 18mila bambini uccisi a GazaIl telo bianco di 25x8 metri, realizzato dal collettivo Carnia per la pace, ha attraversato le vie della Capitale da Piazza Vittorio Emanuele II al cimitero del Verano: «Dietro a quei numeri ci sono v ... editorialedomani.it Roma, la marcia per i bambini uccisi a Gaza: Non dimenticare un solo nomeRoma, 10 apr. (LaPresse) - Una marcia silenziosa ha attraversato le vie di Roma da piazza Vittorio al cimitero del Verano, con in testa lo ... stream24.ilsole24ore.com Roma-Pisa, Gasperini: "Nessuno screzio con Ranieri, ci incontreremo e parleremo" #SkySport #SkySerieA x.com Roma, parla Malen: “È bellissimo essere alla Roma" - facebook.com facebook