L’iconica attrice spagnola festeggia a Cannes – con Amarga Navidad – i 40 anni di collaborazione con Almodóvar E qui ci racconta i segreti di un rapporto mai incrinato

Durante il festival di Cannes, l’attrice spagnola ha celebrato i quaranta anni di collaborazione con il regista. Per l’occasione, ha presentato il film “Amarga Navidad”, che segna un traguardo importante nel loro percorso professionale. In un'intervista, ha parlato del rapporto di lavoro con il regista, dicendo che lavorare con lui non riserva sorprese e che si sente parte di ogni suo progetto, anche di quelli in cui non ha recitato.

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«L avorare con Pedro non è mai una sorpresa: io mi sento parte di ognuno dei suoi film, pure di quelli in cui non ci sono». Rossy de Palma è così, un po’ surreale (per quanto, ridendo, preferisca definirsi “dadaista”). Comunque stavolta c’è: in Amarga Navidad (Natale amaro) di Almodóvar, in concorso al Festival di Cannes 2026, ha il ruolo di Gabriela, una mecenate che organizza un grande party a Madrid. Pedro Almodóvar, Leone d’Oro a Venezia 2024: «Si affronti l’eutanasia dal punto di vista umano» X Leggi anche › Il Tema Natale di Pedro Almodóvar: Bilancia irriverente «Una figura divertente, per quanto la vicenda non lo sia» sottolinea l’iconica attrice-cantante-scrittrice-scultrice e, di recente, anche designer di mobili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’iconica attrice spagnola festeggia a Cannes – con Amarga Navidad – i 40 anni di collaborazione con Almodóvar. E qui ci racconta i segreti di un rapporto mai incrinato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Amarga Navidad: la recensione del nuovo film di Almodóvar presentato a CannesAccolto dagli applausi e dal calore del pubblico della Croisette, Amarga Navidad segna il ritorno di Pedro Almodóvar al Festival di Cannes. Leggi anche: Amarga Navidad di Almodóvar delude Cannes, Zvyagintsev firma il capolavoro politico del festival Amarga Navidad, l’autofiction pirandelliana di Pedro Almodovar che riflette sull’atto creativo e sul suo rapporto con la realtà e la vitaDal 21 maggio al Cinema con Warner Bros. Pictures, il nuovo film di Pedro Almodovar mette in discussione l’etica stessa dell’affabulatore, chiedendosi come un film possa ribellarsi contro sé stesso me ... gay.it Le magnifiche geometrie di Amarga Navidad, l’ultimo film di Pedro AlmodóvarSi intitola Amarga Navidad (Natale amaro), ed è la prova che si può anche invecchiare benissimo dietro la macchina da presa ... iodonna.it