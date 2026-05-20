Accolto dagli applausi e dal calore del pubblico della Croisette, Amarga Navidad segna il ritorno di Pedro Almodóvar al Festival di Cannes. Il film si tinge di sfumature inedite, intime e spietate. Si rivela fin dalle prime inquadrature un’opera nata da un’urgenza profondamente personale, un labirinto autoreferenziale che rinuncia alla linearità classica per esplorare i confini, mai così labili, tra realtà e finzione. Il regista spagnolo mette in scena un sofisticato gioco di specchi: da un lato c’è Elsa, una regista segnata dal lutto e da una fragilità emotiva sul punto di esplodere; dall’altro Raúl, un cineasta in crisi creativa che tenta di ritrovare se stesso scrivendo proprio la storia di Elsa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Amarga Navidad: la recensione del nuovo film di Almodóvar presentato a Cannes

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