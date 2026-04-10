Al liceo Galilei si è svolto il progetto Rispetto in Tour, un'iniziativa rivolta agli studenti per approfondire temi legati alla violenza di genere. Durante gli incontri, sono stati affrontati argomenti come il rispetto nelle relazioni, il consenso e i segnali di violenza. L’obiettivo era stimolare un confronto diretto tra i giovani su queste tematiche, con l’intento di aumentare la consapevolezza tra gli studenti.

Rispetto nelle relazioni, la consapevolezza del consenso e il riconoscimento dei segnali di violenza. È l’obiettivo del progetto di sensibilizzazione sulla parità di genere e la prevenzione della violenza " Rispetto in tour " promosso da Fondazione Conad insieme alla Polizia di Stato. Progetto che ha fatto tappa in questura, a Perugia. L’incontro, con il contributo di Pac 2000A, ha coinvolto studenti e studentesse del liceo scientifico Galeazzo Alessi, in una mattinata dedicata alla riflessione. L’iniziativa rientra nel più ampio ProgettoRispetto.it, il portale che offre gratuitamente a scuole, famiglie e ragazzi materiali informativi e strumenti utili per affrontare questi temi con maggiore consapevolezza e lancia iniziative sui diversi territori per coinvolgere attivamente i giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto Rispetto in Tour Al liceo Galilei. Studenti a confronto sulla violenza di genere

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