Maestri del Made in Italy premiati Bruscino e de Nigris | 19 storie di impresa tra tradizione e innovazione

Due professionisti italiani sono stati recentemente premiati per il loro contributo nel settore del Made in Italy. Sono riconosciuti per aver portato avanti tradizioni familiari, trasmettendo competenze e innovando nel loro lavoro. La loro attività rappresenta un esempio di continuità nel tempo, con un impegno rivolto alla qualità e alla valorizzazione delle competenze artigianali. La premiazione si inserisce in un’occasione dedicata a chi si distingue nel mantenere vivo il patrimonio imprenditoriale nazionale.

Celebrare chi non si limita a fare impresa, ma costruisce continuità, trasmette competenze e crea valore nel tempo. È questo il senso del “Premio Maestro del Made in Italy”, assegnato per la prima volta a 19 imprenditori e imprenditrici, tra cui Angelo Bruscino e Armando de Nigris, protagonisti di percorsi capaci di coniugare tradizione e innovazione. La cerimonia, promossa dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è svolta nel Salone delle Colonne, arricchito per l’occasione dall’immagine dell’ Uomo vitruviano, simbolo dell’equilibrio tra sapere e visione ispirato a Leonardo da Vinci.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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