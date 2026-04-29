Il re ha incontrato rappresentanti di entrambi i paesi in recenti incontri ufficiali, tentando di rafforzare i legami tra le due nazioni. Tuttavia, non ci sono ancora segnali definitivi riguardo a un miglioramento sostanziale nelle relazioni. Le comunicazioni ufficiali non indicano cambiamenti significativi, e rimangono dubbi sulla direzione futura dei rapporti tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Non è ancora chiaro se la relazione tra gli Usa e il Regno Unito si stia rinvigorendo o meno. Nonostante tutto, un riavvicinamento c’è stato e lo ha dimostrato Re Carlo, parlando proprio al Congresso degli Stati Uniti, citando riferimenti a Oscar Wilde, a Henry Kissinger, a Charles Dickens, ad Abraham Lincoln e a Theodore Roosevelt. A quanto pare, il sovrano ha saputo riunire nell’amicizia i due Paesi, dopo il distacco dovuto alle divergenze per la guerra in Iran. Il successo del soft power del Re è stato confermato dagli applausi e dal minuto di ovazioni che ha ricevuto alla fine del suo discorso. D’altra parte, si è trattato pur sempre di un intervento che ha accennato a temi delicati come quello della Nato, da cui Trump ha ultimamente minacciato di voler uscire, ma il cui art.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Re Carlo è riuscito a riallacciare i rapporti tra Usa e Regno Unito? Sì, ma c’è ancora del lavoro da fare…

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