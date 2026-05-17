Durante la visita della principessa del Galles, Kate Middleton, il Prefetto ha rivolto un saluto dedicato. La visita ha rappresentato un momento di rilievo e rafforzamento dei rapporti tra le due nazioni. La presenza della principessa ha attirato l’attenzione e ha contribuito a rafforzare i legami ufficiali. L'evento si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione, con incontri e scambi di cortesie tra le delegazioni.

Nell’occasione della visita della principessa del Galles, Kate Middleton anche il Prefetto Salvatore Angieri ha rivolto un suo saluto dedicato. "Reggio Emilia e la provincia sono stati onorati della visita di Sua Altezza Reale. Per noi sono stati due giorni di gioia. Conosciamo il suo impegno nel campo dell’educazione della prima infanzia, che promuove attraverso le iniziative della sua fondazione. Per la città, la sua visita è stata un’occasione unica per mostrare al mondo intero le proprie eccellenze e le proprie esperienze maturate negli anni seguendo il “Modello Reggio” e la sua presenza ci ha dato particolare lustro". Il Prefetto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Visita che ci dà lustro e consolida i rapporti col Regno Unito"

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