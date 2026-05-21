L’ha punto quell’insetto lì correte! Morte agghiacciante nel cortile di casa | è shock Italia

Un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato punto da un insetto nel cortile di casa in una zona di campagna nel Bolognese. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando la vittima si trovava nel cortile e ha ricevuto il morso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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