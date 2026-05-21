L’ha punto quell’insetto lì correte! Morte agghiacciante nel cortile di casa | è shock Italia
Un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato punto da un insetto nel cortile di casa in una zona di campagna nel Bolognese. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando la vittima si trovava nel cortile e ha ricevuto il morso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato punto da un insetto mentre si trovava nel cortile di casa, in una zona di campagna nel Bolognese. La tragedia si è consumata nell’arco di poche ore: prima il malore improvviso, poi il ricovero d’urgenza nel reparto di Rianimazione del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, e infine il decesso. A lanciare l’allarme era stato un suo amico che si trovava con lui al momento dell’incidente, spaventato nel vedere l’uomo accasciarsi a terra dopo essersi lamentato della puntura ricevuta poco prima. Intorno a mezzogiorno i Carabinieri di Molinella avevano ricevuto la chiamata disperata del cittadino che chiedeva soccorso per il suo amico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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