Un corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di venerdì 13 marzo nel territorio comunale di Roccadaspide, in provincia di Salerno. La scoperta è avvenuta in un pozzo, dove il corpo era stato nascosto da alcuni giorni. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che aveva segnalato la scomparsa di una persona alcuni giorni prima. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto.

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di venerdì 13 marzo nel territorio comunale di Roccadaspide, in provincia di Salerno. Il corpo senza vita di una donna di 68 anni è stato trovato all’interno di un pozzo profondo circa tre metri e mezzo in località Volpato Difesa. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa, preoccupati perché da alcuni giorni non avevano più notizie della donna. La loro segnalazione ha fatto partire le ricerche nella zona rurale dove la 68enne viveva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero del corpo. Le operazioni sono state effettuate nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il corpo lì, nel pozzo”. Orrore in Italia, era scomparsa da giorni: scoperta agghiacciante

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