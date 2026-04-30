In Egitto, Nessy Guerra è stata condannata per adulterio, un reato che lei sostiene di non aver commesso. L'ex marito, invece, si trova in uno stato psichico instabile e crede di essere Gesù. La situazione ha attirato l'attenzione sull'episodio e sulle condizioni di salute mentale dell'uomo, mentre si attendono sviluppi legali e sanitari. La vicenda ha suscitato critiche e discussioni sui diritti delle donne e sulla giustizia nel paese.

Sono emersi alcuni video che dimostrerebbero le precarie condizioni mentali di Tamer Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra, ragazza condannata in Egitto per adulterio proprio nei confronti dell’uomo. Il padre stesso di Hamouda lo avrebbe definito “fuori di testa”, mentre le 26enne rischia di essere portata in carcere e allontanata dalla figlia, con cui si trova bloccata in Egitto. Le condizioni di Tamer Hamouda e il caso di Nessy Guerra La trasmissione Chi l’Ha Visto ha mostrato diversi video nei quali Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, afferma di essere Gesù Cristo, annuncia catastrofi naturali e pretende risarcimenti milionari da parte dello Stato italiano per permettere alla figlia di 3 anni e alla ex moglie di tornare in Italia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nessy Guerra condannata in Egitto per un adulterio non commesso, l'ex marito crede di essere Gesù

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