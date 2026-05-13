Belen Rodriguez è tornata a essere ospite su Rai 1, partecipando a È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Durante l’intervista, ha parlato dei suoi progetti televisivi, del ruolo di mamma e della passione per la cucina. La soubrette argentina ha anche discusso del ritorno del programma L’Isola, rispettando le richieste di Stefano De Martino. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Belen Rodriguez di nuovo su Rai 1. La soubrette argentina è stata ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno per un’ospitata a cuore aperto tra progetti televisivi, il ruolo di mamma e la passione per la cucina. Tra un aneddoto su Santiago e un retroscena su Luna Marì non è mancato un accenno alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi mentre è stata rispettata l’ultima richiesta di Stefano De Martino. Belen Rodriguez ospite di È sempre mezzogiorno. Con un look dal taglio glamour composto da gilet e pantaloni ampi, Belen Rodriguez ha saputo portare nello studio di È sempre mezzogiorno la sua bellezza e naturalezza. La 41enne si è detta molto serena (e single) e anche felice di quello che sta succedendo in questo momento della sua vita.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen dalla Clerici parla del ritorno de L’Isola (e rispetta la richiesta di Stefano De Martino)

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