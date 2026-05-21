L’evento benefico A Portomaggiore sabato tanti ex riuniti in una partita per Bruno Macchia
A Portomaggiore si è svolta sabato una partita di beneficenza a favore di Bruno Macchia, ex giocatore della Spal e imprenditore agricolo. L’evento ha visto la partecipazione di molti ex sportivi e cittadini locali, uniti per ricordare la figura di Macchia a due mesi dalla sua scomparsa. La partita si è svolta nel pomeriggio, attirando un pubblico numeroso e portando alla ribalta il nome di Macchia tra i presenti.
Sono passati un paio di mesi dalla scomparsa di Bruno Macchia, ma il ricordo dell’ex giocatore della Spal e brillante imprenditore agricolo è ancora più vivo che mai. Per celebrare nel miglior modo possibile la sua memoria strizzando l’occhio alla solidarietà, suo figlio Paolo sta organizzando una partita di beneficenza in suo onore. L’appuntamento è fissato per sabato alle 18 al campo sportivo di Portomaggiore, dove ci sarà anche uno stand gastronomico con cibo e bevande per tutti i gusti. E alla fine della gara la festa proseguirà all’insegna della musica e del divertimento, come avrebbe voluto Bruno Macchia. Il prezzo del biglietto è di 5 euro, con l’incasso che sarà interamente devoluto in beneficenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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