L’evento benefico A Portomaggiore sabato tanti ex riuniti in una partita per Bruno Macchia

A Portomaggiore si è svolta sabato una partita di beneficenza a favore di Bruno Macchia, ex giocatore della Spal e imprenditore agricolo. L’evento ha visto la partecipazione di molti ex sportivi e cittadini locali, uniti per ricordare la figura di Macchia a due mesi dalla sua scomparsa. La partita si è svolta nel pomeriggio, attirando un pubblico numeroso e portando alla ribalta il nome di Macchia tra i presenti.

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