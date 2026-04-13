Comunicato Stampa | Veneto for Life - 300km per la vita evento benefico che si svolgerà sabato 2 maggio

Sabato 2 maggio si terrà l’evento benefico “Veneto for Life - 300 km per la vita”, una camminata di 300 chilometri organizzata nella regione. L’iniziativa coinvolge diverse località e mira a raccogliere fondi a favore di cause legate alla salute e al benessere. La manifestazione è promossa da un rappresentante del Consiglio regionale e prevede la partecipazione di volontari e cittadini. La partenza è prevista in una località della regione e il percorso si concluderà in un’altra.

Il capogruppo in Consiglio regionale del Veneto, Eric Pasqualon (Unione di Centro) ha presentato questa mattina, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, la quarta edizione di “Veneto for Life - 300km per la vita - Giro del Veneto in un giorno”, evento benefico - organizzato con il supporto di vari gruppi podistici - che si svolgerà sabato 2 maggio lungo un percorso che toccherà per la prima volta il territorio delle sette province venete. Il ricavato sarà destinato allo IOV di Padova per la ricerca contro i tumori. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Confessioni sulla pista da ballo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: “Veneto for Life - 300km per la vita”, evento benefico che si svolgerà sabato 2 maggio Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr, Presidente Zaia: "Nel documento il Veneto che programma"(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - “L'approvazione del Documento di economia e finanza regionale è un passaggio di grande rilievo per il Veneto. Comunicato Stampa: Presentata in Consiglio Veneto la 64' sfilata dei carri allegorici di Cavarzere, di sabato 21 marzoIl consigliere regionale e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan, ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa ‘Oriana...