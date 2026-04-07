La forza di una donna spoiler 7 aprile 2026 | Bahar e Cem ad un evento benefico lei scopre che…

Il 7 aprile 2026, nella soap opera turca La forza di una donna, trasmessa su Canale 5 alle 15, Bahar e Cem partecipano a un evento benefico. Durante l’evento, Bahar scopre qualcosa di importante riguardo a Cem. La scena ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, che seguono con interesse gli sviluppi della trama. La puntata ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati della serie.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 7 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che dopo essere rimasta piacevolmente stupita dalle incredibili capacità di Arda Bahar ne ha parlato con la signora Fazilet per chiederle un consiglio. La signora Fazilet dopo aver parlato con Bahar ha telefonato ad una sua conoscente per parlare del piccolo Arda, definendolo come un bambino prodigio. La donna le ha chiesto se sia possibile fargli seguire uno speciale programma di studi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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La forza di una donna, anticipazioni dal 4 al 10 aprile 2026: Bahar scopre che Kismet è complice di CemIl serial drammatico turco La forza di una donna (Kad?n) continua a regalarci molti colpi di scena nei consueti appuntamenti in daytime su Canale 5.

Temi più discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 7 aprile: Bahar viene scoperta?; Bahar confessa i suoi sentimenti ad Arif: le anticipazioni delle prossime puntate di La forza di una donna; La forza di una donna: Una nuova missione per Bahar Video; La forza di una donna 3, anticipazioni 1 aprile: Arif segue Bahar.

La forza di una donna, trame 13-18/4: Bahar e Arif si sbarazzano dell'arma di Sarp al lagoPericolo a La forza di una donna: Enver impugna l'arma di Sarp per cacciare Dursun e Bahar e Arif decidono di disfarsene al più presto ... it.blastingnews.com

La forza di una donna Anticipazioni Puntate 7 e 8 aprile 2026: Bahar fa una scoperta che la turba molto. Ecco qualeEcco cosa ci svelano le Anticipazioni degli Episodi de La forza di una donna in onda il 7 e l'8 aprile 2026 su Canale 5. Bahar scopre che Kismet e Cem si conoscono! comingsoon.it

«Bahar è sorpresa e teme di essere scoperta. . . » Nei prossimi episodi de La forza di una donna, in programma su Canale 5 il 7 e l’8 aprile 2026, la tensione sale. Bahar partecipa a un evento di beneficenza insieme a Cem, che le affida ancora una volta un in - facebook.com facebook

Mujhe bahar khelne Jana hai. Bhaiya sath le chalo na. x.com