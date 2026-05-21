L’Europa ai piedi della Premier League che è già la vera superlega

In Europa, molte squadre della Premier League sono presenti nei principali tornei continentali, rappresentando una presenza consolidata. Questa partecipazione non sorprende, considerando il livello e la quantità di club inglesi coinvolti nelle competizioni europee. La Premier League, infatti, domina con numerosi team che si contendono titoli e qualificazioni, dimostrando una forte presenza nelle competizioni internazionali. La presenza di quasi metà del campionato inglese nelle coppe europee diventa così una costante di queste stagioni.

Mezzo campionato inglese in Europa e non sarebbe una novità. Anzi. La Premier League monopolizza il calcio del Vecchio Continente, forte delle sterline riversate sul torneo d’Oltremanica che guadagna dalla vendita dei diritti tv interni e, soprattutto, internazionali cifre fuori portata per tutti gli altri. Una situazione di fatto che ormai incide anche sulle abitudini di centinaia di milioni di tifosi perché le squadre inglesi occupano militarmente (sportivamente parlando) le coppe organizzate dalla Uefa. E le vincono, anche se all’appello per ora manca la Champions League che manca dal 2023 (Manchester City) e complessivamente è stata conquistata “solo” quattro volte negli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

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