Uefa abbiamo un problema | la Premier League è la vera Superlega e si fa le regole per conto suo

La Premier League sta assumendo un ruolo sempre più autonomo, creando regole e decisioni senza coinvolgere le altre competizioni europee. La Uefa si trova di fronte a questa realtà, che mette in discussione il suo ruolo tradizionale nel calcio continentale. La situazione evidenzia come la Premier League stia consolidando una propria influenza, rendendo difficile mantenere un quadro regolamentare condiviso a livello europeo.

La Superlega esiste già ed è in mezzo a noi. Non è quella osteggiata da tutti e che il passo indietro di Barcellona e Real Madrid ha consegnato a un percorso di confronto con la Uefa che si svilupperà nei prossimi mesi, ma assume la parvenza del dominio economico con cui la Premier League sta strangolando l’equilibrio del calcio europeo. E’ nei fatti, condiziona la Champions League e le altre competizioni organizzate dalla Uefa tanto che Nyon sta cominciando a porsi il problema. Anche perché i club inglesi vanno per conto loro e si sono scritti regole che rischiano di ammazzare definitivamente il “ competitive balance ” dello sport più diffuso nel Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Panorama.it

