Jamie Carragher ha affermato che Mohamed Salah, valutato per le sue prestazioni e il suo impatto in Premier League, supera Cristiano Ronaldo in termini di eredità nel campionato. Secondo l’ex calciatore, Salah si collocherebbe davanti a Ronaldo nel confronto tra i migliori attaccanti della Premier League. Questa opinione si basa esclusivamente sui risultati ottenuti e sulla presenza in campo del giocatore egiziano.

Sito inglese: Jamie Carragher crede che Mohamed Salah diventerà un giocatore della Premier League migliore di Cristiano Ronaldo. Il nazionale egiziano ha confermato all’inizio di questa settimana che calerà il sipario su uno scintillante periodo di nove anni con il Liverpool lasciando il club alla fine della stagione in corso. Salah è attualmente pronto a lasciare Anfield con otto importanti riconoscimenti a suo nome ed è ora il terzo miglior marcatore di tutti i tempi dopo aver collezionato 255 gol in 435 presenze finora. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti La leggenda del Liverpool Jamie Carragher ha riaffermato il posto di Mohamed Salah nel pantheon della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Mohamed Salah è davanti a lui quando si giudica rigorosamente in base alle prestazioni e all’impatto della Premier League” Jamie Carragher sostiene che l’eredità di Mohamed Salah in Premier League supera quella di Cristiano Ronaldo

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