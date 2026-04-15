Enrico IV - una commedia | l' opera di Pirandello rivive a Polistena

Da reggiotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’opera nera e sensoriale, in cui le parole di Pirandello non raccontano fatti, ma creano numerosi intrecci tra il tempo e i rapporti umani. “Enrico IV - una commedia” è lo spettacolo della Piccola Compagnia della Magnolia, adattamento dell’opera di Pirandello a cura di Fabrizio Sinisi, sotto la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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