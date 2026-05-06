Non si sa come | al Biondo l’ultima opera compiuta di Luigi Pirandello Franco Branciaroli il protagonista

Al Teatro Biondo di Palermo, sabato 9 maggio alle ore 19, va in scena “Non si sa come”, l’ultima opera completata di Luigi Pirandello. Lo spettacolo vede come protagonista Franco Branciaroli ed è diretto da Paolo Valerio. La rappresentazione è una coproduzione tra il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Biondo, e si inserisce nel cartellone della stagione teatrale locale.

Franco Branciaroli è il protagonista di “Non si sa come”, l’ultima opera compiuta di Luigi Pirandello, che debutta al Teatro Biondo di Palermo sabato 9 maggio alle ore 19 nella messa in scena diretta da Paolo Valerio e coprodotta da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro de gli.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "I ragazzi irresistibili": Orsini e Branciaroli al teatro Pirandello per la commedia più amata di Neil SimonSigarette elettroniche e polmone da popcorn: moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato? Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa... "Non si sa come", il Velluti chiude con PirandelloFranco Branciaroli in "Non si sa come" di Luigi Pirandello diretto da Paolo Valerio chiuderà, domani alle 21. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Non si sa come: l'istinto che tradisce la coscienza. Non si sa come di Luigi Pirandello al Teatro Biondo di PalermoL'ultima opera compiuta di Pirandello diretta da Paolo Valerio, che così prosegue il suo percorso di ricerca sulla psicologia e sull'animo umani ... guidasicilia.it Un viaggio nella fragilità dell’animo umano. Al Sanzio di Urbino Franco Branciaroli in Non si sa come di PirandelloURBINO A 90 anni dal suo debutto, il regista Paolo Valerio sceglie Non si sa come di Luigi Pirandello per proseguire un percorso di ricerca sulla psicologia e sull’animo umani intrapreso con La ... corriereadriatico.it