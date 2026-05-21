L’eroe di Modena è un attore | la teoria del complotto su Luca Signorelli

Dopo la strage avvenuta a Modena il 16 maggio 2026, sui social sono emerse diverse teorie non confermate ufficialmente. Tra queste, una sostiene che Luca Signorelli, colui che ha impedito a Salim El Koudri di compiere ulteriori azioni, sarebbe in realtà uno scrittore e attore di nome Simon Liberati. La teoria afferma che l’intera vicenda sarebbe frutto di una messinscena orchestrata ad hoc. Nessuna fonte ufficiale ha confermato queste ipotesi, e le autorità continuano le indagini.

Dopo la strage di Modena del 16 maggio 2026, sui social è circolata una teoria secondo cui Luca Signorelli, l’uomo che ha fermato Salim El Koudri rischiando la vita, sarebbe in realtà uno scrittore-attore di nome Simon Liberati, e che l’intera vicenda sarebbe una messinscena. La tesi è falsa: Signorelli e Liberati sono due persone diverse, la foto usata per il presunto «confronto» risale al 2015 e non prova nulla. Simon Liberati, peraltro, non è un attore. Per chi ha fretta. Alcuni post Facebook sostengono che Luca Signorelli, il cittadino che ha bloccato l’attentatore di Modena, sia in realtà «uno scrittore con nome diverso che fa la comparsa in diverse scenggiate» (sic). 🔗 Leggi su Open.online

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