Durante un episodio di violenza avvenuto a Modena, un uomo di origini marocchine ha causato momenti di paura e scompiglio nel centro della città. Un passante ha reagito immediatamente, riuscendo a bloccare l'aggressore e a prevenire ulteriori danni. Questa persona è stata definita “eroe” da un rappresentante istituzionale, che ha lodato il suo intervento deciso e tempestivo. L’intera vicenda si è svolta nel corso di una giornata caratterizzata da tensione e preoccupazione tra i cittadini presenti sul posto.

ROMA (ITALPRESS) – “Luca Signorelli è un eroe. E’ uno dei passanti che ha fermato la furia omicida dell’uomo di origini marocchine che oggi ha seminato violenza e terrore a Modena. Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì. Lo ringrazio per questo valoroso gesto di altruismo, un esempio per tutti”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. Cisint: "Lavaggio del cervello" . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, Tajani “Luca Signorelli è un eroe”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La lotta, le urla, le coltellate: così Luca Signorelli ha bloccato Salim El Koudri a Modena. Tajani: «Un eroe» – Il videoSi chiama Luca Signorelli l’uomo che questo pomeriggio si è gettato contro Salim El Koudri, l’uomo che aveva appena travolto i passanti con la sua...

Luca Signorelli, chi è “l’eroe” che ha fermato l’investitore di ModenaMomenti di terrore nel centro di Modena, dove un’auto lanciata a folle velocità ha travolto diversi pedoni seminando il panico tra la folla.

La lotta, le urla, le coltellate: così Luca Signorelli ha bloccato Salim El Koudri a Modena. Tajani: Un eroe - Il video x.com

Modena, Tajani Luca Signorelli è un eroeROMA (ITALPRESS) - Luca Signorelli è un eroe. E' uno dei passanti che ha fermato la furia omicida dell'uomo di origini marocchine che oggi ha seminato vi ... italpress.com

Chi è Luca Signorelli, il cittadino che ha fermato il conducente dopo l’auto sulla folla a Modena: il racconto e cos’è successoSi chiama Luca Signorelli l’uomo che, secondo le prime ricostruzioni, ha contribuito a fermare il conducente dell’auto piombata sulla folla a Modena, nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026. Il suo no ... alphabetcity.it