Un episodio di grande tensione si è verificato nel cuore di Modena, quando un’auto ha investito più pedoni a una velocità elevata, causando panico tra i passanti. La vettura ha percorso alcune strade centrali prima di essere fermata. Tra chi ha assistito alla scena, si è fatto avanti un uomo che ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. La dinamica dei fatti e le azioni di questa persona sono al centro delle indagini in corso.

Momenti di terrore nel centro di Modena, dove un’auto lanciata a folle velocità ha travolto diversi pedoni seminando il panico tra la folla. A fermare il conducente, il 31enne Salim El Koudri, è stato un passante, Luca Signorelli, che nel tentativo di bloccarlo è rimasto ferito da due coltellate. La corsa folle in centro. L’auto del 31enne Salim El Koudri ha travolto più persone nel cuore della città. Tra i feriti c’è una donna che avrebbe riportato conseguenze gravissime, nell’impatto avrebbe infatti perso entrambe le gambe. Una scena devastante, quella che si è trovata davanti Luca Signorelli subito dopo l’investimento. L’uomo ha raccontato di essersi fermato immediatamente per prestare soccorso alla vittima, mentre il conducente cercava di allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luca Signorelli, chi è “l’eroe” che ha fermato l’investitore di Modena

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