Luca Signorelli chi è l’eroe che ha fermato l’investitore di Modena
Un episodio di grande tensione si è verificato nel cuore di Modena, quando un’auto ha investito più pedoni a una velocità elevata, causando panico tra i passanti. La vettura ha percorso alcune strade centrali prima di essere fermata. Tra chi ha assistito alla scena, si è fatto avanti un uomo che ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. La dinamica dei fatti e le azioni di questa persona sono al centro delle indagini in corso.
Momenti di terrore nel centro di Modena, dove un’auto lanciata a folle velocità ha travolto diversi pedoni seminando il panico tra la folla. A fermare il conducente, il 31enne Salim El Koudri, è stato un passante, Luca Signorelli, che nel tentativo di bloccarlo è rimasto ferito da due coltellate. La corsa folle in centro. L’auto del 31enne Salim El Koudri ha travolto più persone nel cuore della città. Tra i feriti c’è una donna che avrebbe riportato conseguenze gravissime, nell’impatto avrebbe infatti perso entrambe le gambe. Una scena devastante, quella che si è trovata davanti Luca Signorelli subito dopo l’investimento. L’uomo ha raccontato di essersi fermato immediatamente per prestare soccorso alla vittima, mentre il conducente cercava di allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Auto sulla folla a Modena, Luca Signorelli “l’eroe” ferito che ha bloccato l’aggressore che “blaterava”
Luca Signorelli, il passante «eroe» di Modena: «Mi ha puntato il coltello alla testa e al cuore, poi l'ho neutralizzato»Si chiama Luca Signorelli, uno dei passanti «eroi» che hanno neutralizzato il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio di oggi ha...
#Modena. La testimonianza di Luca Signorelli, il pedone che racconta di aver schivato l'auto del trentenne gettandosi a terra. Poi dopo lo schianto gli ha aperto la portiera della macchina perchè c'era fumo. Non pensavo sarebbe fuggito. L'ho rincorso con altr - Facebook facebook
Luca Signorelli ha fermato l’uomo che ha investito i passanti a #Modena dopo l’attacco in centro. Durante la colluttazione è stato colpito alla testa e al petto mentre cercava di bloccare il 31enne armato di coltello. ift.tt/vGxX5rS x.com
Luca Signorelli - Figures in a Landscape: Man, Woman and Child (ca. 1490) reddit
Luca Signorelli, chi è l’eroe che ha fermato l’investitore di ModenaLuca Signorelli ha raccontato i drammatici istanti dopo l’investimento nel centro di Modena: dall’inseguimento del 31enne armato di coltello alla violenta colluttazione in cui è rimasto ferito alla te ... ilgiornale.it
Chi è Luca Signorelli, il cittadino che ha fermato il conducente dopo l’auto sulla folla a Modena: il racconto e cos’è successoSi chiama Luca Signorelli l’uomo che, secondo le prime ricostruzioni, ha contribuito a fermare il conducente dell’auto piombata sulla folla a Modena, nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026. Il suo no ... alphabetcity.it