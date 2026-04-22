Il calcio italiano sta attraversando un momento di discussioni riguardo alle modalità di accesso alle partite. Alcuni tifosi ritengono che pagare per vedere le partite in trasferta sia ormai una prassi comune, presente non solo nella capitale economica del Paese ma anche in altre città. La questione riguarda le modalità di distribuzione dei biglietti e le tariffe applicate, sollevando interrogativi su quanto questa pratica possa influenzare la partecipazione dei tifosi.

I soliti diranno: ma cosa vuoi che sia andare a puttaxx a pagamento, lo fanno tutti, non solo a Milano ma anche in altre città. Ognuno dei propri soldi fa ciò che vuole. I soliti diranno questo perché sono tifosi proprio dei giocatori coinvolti. Ve la ricordate la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina dove un tifoso partenopeo (Ciro Esposito) fu sparato da un romanista? Hamsik andò sotto la curva nord perché i tifosi chiedevano di non giocare. E c’era questo signore in foto. Il seguito fu una campagna di odio verso il Napoli. Una carneficina mediatica senza eguali. Oggi che 8 giocatori dell’Inter, 4 del Milan e 3 della Juve vanno a puttaxx si drogano e si ubriacano dovrebbe essere normale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il lato oscuro del Calcio

Il lato oscuro del calcio - STORIE DI NOTTE

Notizie correlate

«Vuoi tuo figlio in A? Paga»: il lato oscuro del calcio giovanileGiulio Mola, responsabile della redazione Sport del quotidiano Il Giorno,ha scritto un libro sul calcio giovanile.

Il lato oscuro del K-popScene/Hard rock o punk al posto del classico stile tutto «sorrisi e lustrini» I nuovi gruppi femminili sudcoreani incarnano un profondo cambiamento...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Calcio e sesso: il lato oscuro della movida milanese; Scandalo escort a Milano, coinvolti decine di calciatori di Serie A: il lato oscuro delle serate dopopartita; Calcio femminile: la nazionale si gioca il mondiale; Taranto Calcio, la Procura manda a giudizio otto ultras: nel mirino l'ex patron Giove e la squadra.

Scandalo escort e calcio: il lato oscuro delle serate di lusso tra Milano e i grandi nomi dello sportHD1080p: Sensual woman wearing sexy stockings, nightie and high heels while walking up the stairs. Erano serate esclusive, ma dietro c’era molto di più. È da una testimonianza come questa che emerge ... gonfialarete.com

Il lato oscuro del calcio: tra contratti milionari e il mondo del bettingIl mondo del calcio è fatto di gioia, passione, colpi d’autore ed emozioni. A questo lato del calcio sfavillante e felice se ne contrappone un altro, molto più oscuro ... rumors.it