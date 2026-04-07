Vuoi tuo figlio in A? Paga | il lato oscuro del calcio giovanile

Un nuovo libro analizza il lato meno visibile del calcio tra i giovani, soffermandosi su episodi in cui alcune richieste di pagamento vengono fatte in modo diretto. L’autore, giornalista specializzato in sport, approfondisce le dinamiche che si sviluppano nel mondo del calcio giovanile, evidenziando situazioni in cui il denaro sembra influenzare le opportunità e le scelte dei partecipanti. La pubblicazione si concentra su esempi concreti e testimonianze raccolte nel corso degli anni.

Giulio Mola, responsabile della redazione Sport del quotidiano Il Giorno,ha scritto un libro sul calcio giovanile. Si chiama “Piccoli calciatori. Grandi sogni”, edizione Diarkos, con la prefazione dell’ex centrocampista Antonio Di Gennaro e l’introduzione del giornalista sportivo Franco Ordine. E oggi racconta come funziona il calcio giovanile. Pieno di genitori nelle mani di agenti-squali. Che dicono che bisogna pagare per vedere il proprio figlio in Serie A. Stage fasulli e raggiri. Mola racconta che oltre a quello romantico dei campetti e del sudore c’è anche «il calcio dei maneggioni e dei loschi individui, dei papà ambiziosi che abboccano alle sirene, degli stage fasulli, dei raggiri per qualche centinaio di euro, dei prigionieri di un cartellino che ti vincola anche quando non vuoi». 🔗 Leggi su Open.online

L’altra faccia del calcio giovanile. Genitori nelle mani di agenti-squali: "Vuoi tuo figlio in A? Devi pagare""Se un ragazzo nasce con un dono, quel dono non appartiene né a procuratori né a dirigenti.

“Paga e tuo figlio giocherà a calcio”, ma è una truffa: indagato anche l’ex Roma Fabrizio LucchesiOltre 30mila euro chiesti al padre per far giocare il figlio 18enne alla Fermana e al Catania.

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Non lo so. Se vuoi linkarmi la posizione più argomentata di Ora! ti faccio sapere se sono d’accordo o no. Ma te l’assicuro: sono capace di trovare ragionevoli e razionali posizioni con cui non concordo al 100%. Sbalorditivo, lo so. x.com