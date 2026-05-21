L’eredità della Deledda al parco Pagliari per il centenario del Nobel

In occasione del centenario del premio Nobel assegnato a Grazia Deledda, è stata inaugurata un’installazione nel parco Pagliari dedicata alla scrittrice. La cerimonia ha riunito rappresentanti istituzionali, studiosi e appassionati, che hanno assistito alla scoperta di una targa commemorativa e alla presentazione di materiali storici legati alla sua vita e all’opera. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni pubbliche dedicate alla scrittrice, ricordando il suo ruolo nella letteratura italiana e nel movimento di emancipazione femminile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La figura di Grazia Deledda continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale non solo per la storia della letteratura italiana, ma anche per il percorso di emancipazione e affermazione intellettuale delle donne nel corso del Novecento. In occasione del centenario del conferimento del Premio Nobel per la letteratura all’autrice sarda, il circolo sardo ‘Grazia Deledda’ della Spezia organizza sabato un incontro volto ad approfondire la biografia, le tematiche e la portata storica dell’opera della scrittrice nuorese. L’approfondimento critico si terrà negli spazi della sede del sodalizio in via Pitelli 37, all’interno del Parco Sabrina Pagliari, con inizio alle 17, in un evento a ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’eredità della Deledda al parco Pagliari per il centenario del Nobel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Grazia Deledda: Nuoro lancia il grande tributo al Nobel sardo? Cosa sapere Nuoro inaugura il 30 aprile all'ISRE le celebrazioni per il centenario di Grazia Deledda. Olbia, l’arte celebra Deledda: la spiritualità della Nobel in aeroporto? Punti chiave Come può un aeroporto trasformarsi in un ponte verso la letteratura? Chi sono gli artisti che hanno tradotto la spiritualità della... Deledda e Cervia. Un legame consolidatoLa terza edizione del Festival di Cervia per Grazia Deledda è stata seguita da un pubblico numeroso ed attento confermando il profondo legame tra la scrittrice sarda e la ‘bella verde ventosa Cervia’, ... ilrestodelcarlino.it