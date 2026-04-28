Grazia Deledda | Nuoro lancia il grande tributo al Nobel sardo
Il 30 aprile, la città di Nuoro aprirà le celebrazioni per il centenario di Grazia Deledda con un'inaugurazione presso l'ISRE. La manifestazione prevede una serie di eventi dedicati alla scrittrice sarda, premio Nobel, che ha lasciato un segno importante nella letteratura italiana. La cerimonia segnerà l'inizio di un ciclo di iniziative che coinvolgeranno vari protagonisti culturali e istituzionali.
? Cosa sapere Nuoro inaugura il 30 aprile all'ISRE le celebrazioni per il centenario di Grazia Deledda.. Il progetto internazionale della FIDAPA proseguirà con tappe globali fino al 10 dicembre 2027.. Il 30 aprile alle ore 18:00, l’Auditorium Giovanni Lilliu dell’ISRE ospiterà l’evento intitolato..E Cosima aveva una gran voglia di sapere, segnando l’apertura ufficiale delle celebrazioni per il centenario del Premio Nobel consegnato a Grazia Deledda nel 1927. Nuoro si prepara a onorare la propria figlia più celebre attraverso un percorso culturale che mette al centro la figura della scrittrice, unica donna italiana ad aver conquistato il prestigioso riconoscimento letterario mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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