Olbia l’arte celebra Deledda | la spiritualità della Nobel in aeroporto

A Olbia, l’aeroporto si trasforma in uno spazio che celebra la figura di una scrittrice premio Nobel, attraverso esposizioni artistiche che rappresentano la sua spiritualità. Artisti locali e internazionali hanno realizzato opere visive e installazioni ispirate alla sua vita e alle sue opere letterarie. La mostra, allestita negli spazi aeroportuali, intende rendere omaggio alla scrittrice e alle sue tematiche, creando un collegamento tra il mondo dell’arte e quello della letteratura.

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? Punti chiave Come può un aeroporto trasformarsi in un ponte verso la letteratura?. Chi sono gli artisti che hanno tradotto la spiritualità della Nobel?. Perché la celebrazione si sposta dai borghi interni ai flussi internazionali?. Quali enti hanno collaborato per questo progetto multidisciplinare a Olbia?.? In Breve Mostra aperta presso sala Artport fino all'8 giugno 2026.. Opere dei maestri Alfonso Silba e Pietro Longu sulla spiritualità.. Curatrice Daniela Cittadini con collaborazione GEASAR, Cortesa ed Eccelsa.. Coinvolgimento Lions Club, FIDAPA e Ordine Equestre del Santo Sepolcro.. Sabato 16 maggio 2026 l’aeroporto Olbia Costa Smeralda ha inaugurato la mostra Tributo a Grazia Deledda presso la sala Artport del mezzanino principale, celebrando il centenario del Premio Nobel assegnato alla scrittrice nel 1926. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, l’arte celebra Deledda: la spiritualità della Nobel in aeroporto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Arte e spiritualità nella terra del lupo“. Gubbio celebra ancora San FrancescoDopo il forte richiamo registrato nei mesi scorsi con la mostra dedicata a Francesco e al lupo, capace di superare quota 17mila ingressi, la città... Grazia Deledda: Nuoro lancia il grande tributo al Nobel sardo? Cosa sapere Nuoro inaugura il 30 aprile all'ISRE le celebrazioni per il centenario di Grazia Deledda. Olbia, l'UniTre chiude l’anno accademico tra musica, teatro, danza e arteIn calendario una serie di appuntamenti pensati per valorizzare il lavoro svolto durante i mesi di attività didattica ... unionesarda.it Olbia celebra l’8 marzo con Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperteIn occasione della Giornata internazionale della donna, Prospettiva Donna celebra l’eccellenza delle scienziate italiane e il sapere delle donne. L’iniziativa varata insieme all’Associazione Gi.U.Li.A ... unionesarda.it