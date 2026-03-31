L'ultima puntata della serie basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio, interpretata da Alessandro Gassman, ha concluso la stagione con alcuni punti non chiariti. La trasmissione, intitolata

L ’ultima puntata di Guerrieri la regola dell’equilibrio, la serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e interpretata da Alessandro Gassman, ha lasciato molti interrogativi in sospeso. Questo fa ben sperare per una seconda stagione. Guido ha scoperto che l’amico magistrato Larocca è invischiato nel malaffare dietro l’Associazione Culturale Andromeda. Alessandro Gassmann in “Mani nude”: «C’è assuefazione alla violenza, è pericoloso» X Leggi anche › Indagini, rivelazioni e (forse) l’amore? Il gran finale di “Guerrieri” proietta la serie verso una seconda stagione Il nuovo presidente del Tribunale di Bari è accusato di corruzione, insieme... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - CI sono tutte le premesse per una nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio

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Carissimi esperti lettori, ho fatto una ricerca e non ho trovato altri post simili, pertanto vorrei chiedere quali sono gli altri libri, se ce ne sono, in ordine cronologico, del libro di Gianrico Carofiglio La regola dell'equilibrio. Grazie mille facebook

"Il suo livello di fiducia è bassissimo" Gianrico Carofiglio su Trump a #CTCF x.com