CI sono tutte le premesse per una nuova stagione della serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio

Da iodonna.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima puntata della serie basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio, interpretata da Alessandro Gassman, ha concluso la stagione con alcuni punti non chiariti. La trasmissione, intitolata

L ’ultima puntata di Guerrieri la regola dell’equilibrio, la serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e interpretata da Alessandro Gassman, ha lasciato molti interrogativi in sospeso. Questo fa ben sperare per una seconda stagione. Guido ha scoperto che l’amico magistrato Larocca è invischiato nel malaffare dietro l’Associazione Culturale Andromeda. Alessandro Gassmann in “Mani nude”: «C’è assuefazione alla violenza, è pericoloso» X Leggi anche › Indagini, rivelazioni e (forse) l’amore? Il gran finale di “Guerrieri” proietta la serie verso una seconda stagione Il nuovo presidente del Tribunale di Bari è accusato di corruzione, insieme... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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