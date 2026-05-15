Lepanto Marino calcio a 5 il dg Amore | Vogliamo chiudere in bellezza il campionato

La squadra di calcio a 5 di Lepanto Marino sta affrontando le ultime partite del campionato di serie D, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa chiudere al meglio la stagione. Il direttore generale ha dichiarato che l’intento è quello di concludere in modo positivo, considerando la buona serie di risultati finora raggiunta. La squadra si trova a un passo dal completare un percorso di successi, con una sola vittoria ancora da ottenere per completare una serie di risultati notevole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui