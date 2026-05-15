Lepanto Marino calcio a 5 il dg Amore | Vogliamo chiudere in bellezza il campionato
La squadra di calcio a 5 di Lepanto Marino sta affrontando le ultime partite del campionato di serie D, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa chiudere al meglio la stagione. Il direttore generale ha dichiarato che l’intento è quello di concludere in modo positivo, considerando la buona serie di risultati finora raggiunta. La squadra si trova a un passo dal completare un percorso di successi, con una sola vittoria ancora da ottenere per completare una serie di risultati notevole.
Marino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 è ad un solo successo da una striscia abbastanza incredibile. La formazione cara al presidente onorario Stefano Bianchi ha vinto anche il penultimo match di campionato giocato sabato contro la Virtus Parioli, un secco 6-0 firmato dalla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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