Due figure di rilievo, una legata alla Chiesa cattolica e l’altra alla Chiesa ortodossa armena, hanno lanciato un appello congiunto per promuovere la pace e l’unità tra le diverse confessioni cristiane. La loro iniziativa si inserisce in un momento di tensioni e conflitti in Libano, dove si cerca di individuare soluzioni attraverso il rafforzamento dei legami tra le comunità religiose. La presenza di queste personalità storiche ha attirato l’attenzione di credenti e osservatori internazionali, che analizzano il potenziale impatto di questa proposta.

? Punti chiave Come può l'unità tra le Chiese fermare il conflitto in Libano?. Quale figura storica armena sta unendo cattolici e ortodossi orientali?. Perché i canti tradizionali hanno cambiato l'atmosfera dell'udienza vaticana?. Cosa può cambiare la diplomazia religiosa per la stabilità del Levante?.? In Breve Colloquio privato avvenuto lunedì scorso nella cappella Urbain VIII del Palazzo apostolico.. Riferimento a san Gregorio l'Illuminatore, san Gregorio di Narek e san Nersès Shnorhali.. Canti tradizionali Cilicia e Des sommets sacrés et sublimes intonati dai prelati armeni.. Integrazione di Nersès Shnorhali nel Martyrologe romano come segno di unità ecclesiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV e Aram I: appello per la pace e l’unità tra le Chiese

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