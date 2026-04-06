Durante la messa del Regina Coeli in Piazza San Pietro, il Papa ha affrontato il tema della disinformazione, chiedendo di evitare le notizie false. Ha anche espresso solidarietà alle persone colpite dai conflitti armati e ha invitato a promuovere la pace attraverso l’informazione corretta. Il suo discorso si è concentrato sulla responsabilità dei media nel contrastare le fake news e sulla necessità di diffondere verità e rispetto.

Papa Leone XIV ha guidato la preghiera del Regina Coeli in Piazza San Pietro, focalizzando il suo intervento sulla lotta alla disinformazione e sul sostegno alle vittime dei conflitti bellici. L’evento, che si svolge nel periodo liturgico in cui questa preghiera sostituisce l’Angelus, è stato anche l’occasione per rendere omaggio alla memoria di Papa Francesco. Il Pontefice ha posto l’accento sulla discrepanza tra l’integrità della comunicazione umana e la testimonianza legata alla fede cristiana. In questo contesto, ha evidenziato come le menzogne, le allusioni vaghe e le accuse prive di prove, definite oggi come fake news, tendano a coprire il cammino verso la verità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV: “Basta fake news”, ecco l’appello per la pace

Papa Leone XIV: “Contrastare le fake news, l’informazione libera è uno strumento di pace”Papa Leone XIV ha scritto una lettera a Tgcom24, il tg di Mediaset che compie venticinque anni, al direttore Andrea Pucci e alla redazione, nella...

Regina Coeli 6 aprile, Papa Leone XIV: la verità della Resurrezione va oltre le fake newsPapa Leone XIV al Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo: la verità della Resurrezione di Cristo supera le fake news e vince.

Upon learning of the girl's death, the prince realized how much he loved her and wept with regret!

Temi più discussi: La Via Crucis del Papa: 'Basta conflitti, ne risponderete a Dio'; La vittoria di Cristo è totalmente non violenta. Chi ha in mano le armi, le deponga: l'Urbi et Orbi di Pasqua di Papa Leone XIV; Papa Leone XIV celebra la sua prima messa di Pasqua e annuncia una veglia per la pace l'11 aprile; La prima messa pasquale di Leone XIV: Oggi abbiamo bisogno di speranza, ci sia pace nel mondo.

Papa Leone XIV: La malvagità corrompe la storiaPapa Leone XIV si appella nuovamente alla pace nel corso della recita del Regina Caeli. Quanto è importante che questo Vangelo raggiunga soprattutto quanti ... lapresse.it

Papa Leone XIV annuncia una veglia per la pace sabato 11 aprileQuella di domenica 5 aprile è stata la prima celebrazione della Pasqua da quando è stato eletto al soglio pontificio per il papa americano in una piazza gremita da 50mila fedeli, più quelli collegati ... targatocn.it

Papa Leone: «Chi ha in mano le armi le deponga». E annuncia una veglia per la pace l'11 aprile facebook

La prima Pasqua di papa Leone, tra le memorie cristiane di una Roma “distratta” x.com