Papa Leone XIV forte appello per la pace e cessate il fuoco

Durante la recita del Regina Coeli in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha rivolto un appello alla pace e al cessate il fuoco, in un momento di tensioni e conflitti che coinvolgono diverse parti nel mondo. Il Papa ha invitato alla riconciliazione e alla solidarietà, sottolineando l’importanza di fermare le ostilità per favorire la pace. La sua voce si è alzata davanti a una piazza gremita di fedeli.

In un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, Papa Leone XIV ha lanciato un forte messaggio di pace, riconciliazione e solidarietà durante la recita del Regina Coeli per la II Domenica di Pasqua, affacciandosi su Piazza San Pietro. Nel suo intervento, il Pontefice ha sottolineato l’urgenza di riscoprire il valore della fede e dell’incontro spirituale: «In un mondo che ha tanto bisogno di pace, questo ci impegna più che mai ad essere assidui e fedeli al nostro incontro eucaristico con il Risorto, per ripartirne come testimoni di carità e portatori di riconciliazione ». Un invito rafforzato dal riferimento alla Vergine Maria, indicata come modello di fede: «Ci aiuti a farlo la Vergine Maria, beata perché, per prima, ha creduto senza vedere».🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, forte appello per la pace e cessate il fuoco Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco”Mentre il Medio Oriente è luogo di battaglie, tra droni che devastano le città e recano morti, a livello internazionale c’è scompiglio, tra chi viola... Papa Leone: cessate il fuoco. Si riapra dialogo per la paceNuovo appello di Papa Leone per un cessate il fuoco e per una ripresa del dialogo. PAPA LEONE XIV: Il forte appello per la Pace in Medio Oriente