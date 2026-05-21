Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sul treno della Vigezzina-Centovalli | il sogno sfiorato da Scorsese

Recentemente, i team di produzione del regista statunitense hanno visitato la tratta ferroviaria della Vigezzina-Centovalli, situata tra Italia e Svizzera, per valutare le location adatte alle riprese del suo prossimo film. Tra i protagonisti della produzione figurano attori come Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. La visita si è concentrata sulla pianificazione delle riprese, che potrebbero coinvolgere questa ferrovia tra le più pittoresche della regione. La decisione finale sulla location è ancora da definire.

Piace anche a Martin Scorsese la Ferrovia Vigezzina-Centovalli. Nei mesi scorsi i location manager della nuova pellicola del regista statunitense hanno fatto tappa in Val d'Ossola, ufficializzando come tra le ferrovie in lizza per ospitare le riprese del nuovo film con Leonardo DiCaprio e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leonardo DiCaprio gives Jennifer Lawrence advice for their upcoming film with Martin Scorsese

Sullo stesso argomento

Scorsese “sfiora” la Vigezzina-Centovalli: la storica linea era tra le candidate per il nuovo film con Di Caprio e Jennifer LawrenceLa Ferrovia Vigezzina-Centovalli è stata a un passo dal diventare set internazionale del nuovo horror psicologico diretto da Martin Scorsese.

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono due sposi nella prima foto del nuovo film di ScorseseIl maestro del cinema è attualmente impegnato nella realizzazione dell'adattamento del romanzo di Peter Cameron e dal set arriva la prima foto.

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono due sposi nella prima foto del nuovo film di ScorseseIl film, che sarà realizzato da Apple Studios in collaborazione con Studiocanal, racconterà la storia di una coppia americana che decide di intraprendere un viaggio con destinazione una piccola città ... movieplayer.it

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio: il prossimo progetto? Una ghost story con Jennifer LawrenceDopo la cancellazione del precedente progetto, Scorsese e DiCaprio non demordono e scommettono su un altro progetto comune che coinvolgerà anche Jennifer Lawrence. Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio ... movieplayer.it