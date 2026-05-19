Scorsese sfiora la Vigezzina-Centovalli | la storica linea era tra le candidate per il nuovo film con Di Caprio e Jennifer Lawrence

Da quicomo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli è stata considerata come possibile location per il nuovo film di Martin Scorsese, che vede tra i protagonisti attori come Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence. La linea ferroviaria storica, situata tra le regioni di confine, ha attirato l'attenzione del regista durante le fasi di pianificazione del progetto. La produzione ha valutato diverse location, e questa linea è risultata tra le opzioni preferite, anche se al momento non ci sono state conferme ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli è stata a un passo dal diventare set internazionale del nuovo horror psicologico diretto da Martin Scorsese. La storica linea ferroviaria che collega Domodossola a Locarno era infatti tra le ambientazioni prese in considerazione dalla produzione di “What Happens. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono due sposi nella prima foto del nuovo film di ScorseseIl maestro del cinema è attualmente impegnato nella realizzazione dell'adattamento del romanzo di Peter Cameron e dal set arriva la prima foto.

Leggi anche: Scorsese, DiCaprio e Jennifer Lawrence: al via le riprese di “What Happens at Night”. Ecco la prima foto ufficiale

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web