Scorsese sfiora la Vigezzina-Centovalli | la storica linea era tra le candidate per il nuovo film con Di Caprio e Jennifer Lawrence
La Ferrovia Vigezzina-Centovalli è stata considerata come possibile location per il nuovo film di Martin Scorsese, che vede tra i protagonisti attori come Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence. La linea ferroviaria storica, situata tra le regioni di confine, ha attirato l'attenzione del regista durante le fasi di pianificazione del progetto. La produzione ha valutato diverse location, e questa linea è risultata tra le opzioni preferite, anche se al momento non ci sono state conferme ufficiali.
La Ferrovia Vigezzina-Centovalli è stata a un passo dal diventare set internazionale del nuovo horror psicologico diretto da Martin Scorsese. La storica linea ferroviaria che collega Domodossola a Locarno era infatti tra le ambientazioni prese in considerazione dalla produzione di “What Happens. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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