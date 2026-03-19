Nel nuovo film di Scorsese, Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio interpretano due sposi, come mostrato nella prima immagine del set. Il regista sta lavorando all’adattamento del romanzo di Peter Cameron. La foto è stata diffusa recentemente e ritrae gli attori nel ruolo dei protagonisti durante le riprese. La produzione è attualmente in fase di sviluppo e si svolge in location non specificate.

Il maestro del cinema è attualmente impegnato nella realizzazione dell'adattamento del romanzo di Peter Cameron e dal set arriva la prima foto. Apple ha condiviso la prima foto ufficiale del film What Happens at Night, il nuovo thriller diretto da Martin Scorsese. Il progetto, le cui riprese sono in corso, ha come protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, star ritratte nello scatto condiviso online. Cosa racconterà What Happens at Night Il film, che sarà realizzato da Apple Studios in collaborazione con Studiocanal, racconterà la storia di una coppia americana che decide di intraprendere un viaggio con destinazione una piccola città europea avvolta dalla neve per adottare un bambino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono due sposi nella prima foto del nuovo film di Scorsese

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Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono due sposi nella prima foto del nuovo film di ScorseseIl maestro del cinema è attualmente impegnato nella realizzazione dell'adattamento del romanzo di Peter Cameron e dal set arriva la prima foto. movieplayer.it

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