Lens-Nizza Finale Coppa di Francia 22-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Sang et Or nettamente favoriti sui nizzardi
L'ultimo atto della Coppa di Francia si disputa nello stadio di Saint-Denis, con il match tra il Lens di Sage e il Nizza di Puel. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici indicano un chiaro favore per i padroni di casa. La partita è programmata per il 22 maggio 2026 alle 21:00. I convocati delle due squadre sono stati resi noti, e l’attenzione si concentra sulla possibile differenza di livello tra le due contendenti.
Si gioca l’ultimo atto della coppa di Francia nella cornice dello stade de France di Saint-Denis e il Lens di Sage affronta il pericolante Nizza di Puel. I sang et or sono all’atto finale di una stagione straordinaria, che li ha visti lottare ad armi pari con il Paris Saint Germain fino a poche settimane fa. Lo 0 a 4 di Lione è stata la degna chiusura di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Finale Coppa di Francia 2025/26, Lens-Nizza
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