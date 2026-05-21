Lens-Nizza Finale Coppa di Francia 22-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Sang et Or nettamente favoriti sui nizzardi

L'ultimo atto della Coppa di Francia si disputa nello stadio di Saint-Denis, con il match tra il Lens di Sage e il Nizza di Puel. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici indicano un chiaro favore per i padroni di casa. La partita è programmata per il 22 maggio 2026 alle 21:00. I convocati delle due squadre sono stati resi noti, e l’attenzione si concentra sulla possibile differenza di livello tra le due contendenti.

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